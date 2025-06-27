Общество

Предприятие навалило стройотходов на 100 млн рублей на севере Волгограда

Общество 27.06.2025 17:42
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27.06.2025 17:42


Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали факт сброса строительных отходов в результате деятельности предприятия ООО «ДРСУ ТЗР» в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, производство захламило строительными отходами на улице Шкирятова, 21 более тысячи квадратных метров территории. 

- По результатам проведенного филиалом ЦЛАТИ по Волгоградской области анализа отобранных проб установлено, что отходы отнесены к IV-V классам опасности. Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлены превышения в почве по таким загрязняющим веществам как натрий, калий, нефтепродукты, - пояснили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.


Общий размер вреда, причиненного производством почве, составил более 100 миллионов рублей. 

Расследование факта загрязнения почвы направлено в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области. 

Фото: Роприроднадзор

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