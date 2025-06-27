



Сотрудники Росприроднадзора зафиксировали факт сброса строительных отходов в результате деятельности предприятия ООО «ДРСУ ТЗР» в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ведомстве, производство захламило строительными отходами на улице Шкирятова, 21 более тысячи квадратных метров территории.

- По результатам проведенного филиалом ЦЛАТИ по Волгоградской области анализа отобранных проб установлено, что отходы отнесены к IV-V классам опасности. Кроме того, по результатам лабораторных исследований установлены превышения в почве по таким загрязняющим веществам как натрий, калий, нефтепродукты, - пояснили в пресс-службе регионального Росприроднадзора.





Общий размер вреда, причиненного производством почве, составил более 100 миллионов рублей.

Расследование факта загрязнения почвы направлено в Управление по борьбе с экономическими преступлениями ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: Роприроднадзор