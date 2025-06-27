Театр «Царицынская опера» завершает XXI-й театральный сезон





Театр «Царицынская опера» объявляет о завершении своего XXI-го театрального сезона ярким концертом «На Бис!» (6 +), который состоится 29 июня в 17:00. В программе концерта – самые любимые и востребованные публикой музыкальные номера из репертуара театра.

Зрителей ожидает феерическое представление, включающее в себя арии из опер «Князь Игорь» А. Бородина, «Тоска» и «Богема» Дж. Пуччини, фрагменты из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик», популярные номера из оперетт «Фиалка Монмартра», «Сильва», «Принцесса цирка» и, конечно, фрагмент из нашумевшей премьеры – балета Е. Притужалова «Илья Муромец и перо Жар-птицы».





XXI -й театральный сезон стал продолжением успешного XX-го юбилейного, сохранив высокий темп работы и порадовав зрителей разнообразными постановками. За сезон театр посетили более 50 тысяч зрителей, около 5 тысяч из которых воспользовались «Пушкинской картой». С сентября по июнь было показано более 200 спектаклей и концертов. В числе самых популярных спектаклей сезона традиционно оказались балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро» П.И. Чайковского, мультижанровый спектакль «Маленький принц» В. Овсянникова и премьера сезона – балет «Илья Муромец и перо Жар-птицы» Е. Притужалова. Среди оперных постановок наибольшей популярностью пользовались «Кармен» Ж. Бизе, «Князь Игорь» А. Бородина и «Кармина Бурана» К. Орфа. Концерты «ROCK-Nostalgia» и «Verdi. Passione. Верди. Страсть» также пользовались большим успехом.





Открылся сезон премьерой «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, получившей высокую оценку критиков и зрителей за бережное отношение к классике и жизненность образов. Режиссёр-постановщик спектакля, главный режиссёр Большого театра Беларуси Анна Моторная предложила прочитать идею Александра Сергеевича Пушкина глазами, интонациями души и чаяниями Петра Ильича Чайковского, вскрыть чувственные, жизненные ситуации через гениальное сочинение.

В течение сезона театр также представил интересные концертные программы, такие как «Итальянское путешествие», где заслуженные артистки России Анна Девяткина и Елена Барышева исполнили романсы, песни и дуэты итальянских композиторов эпохи романтизма, сольный концерт Юлии Почкаловой «Я на свиданье к вам пришла с цветами…», где прозвучали шедевры советской классики, новогодний концерт «Снежный карнавал» с участием ведущих солистов театра, «Променад в жемчужном ожерелье» от режиссёра Светланы Яковлевой и солистки Евгении Старцевой, которая исполнила хиты эпохи барокко, моноспектакль «Венец Терпсихоры», посвященный 100-летию народной артистки СССР, балерины Майи Плисецкой в исполнении балерины театра «Царицынская опера» Виктории Иржигитовой и другие.

Особым событием стала мировая премьера мистического балета «Илья Муромец и перо Жар-птицы», состоявшаяся 7 декабря. Этот балет стал первым в истории театра спектаклем современного автора, основанным на русском эпосе. Над уникальной постановкой работала звёздная команда: балетмейстер-постановщик Артём Паничкин, художник-постановщик, обладатель национальной премии «Золотая маска» Елена Вершинина, дирижёр-постановщик - Сергей Гринев, музыка современного композитора Евгения Притужалова.

В день начала специальной военной операции, 24 февраля, в «Царицынской опере» состоялась мировая премьера симфонии «ЗОВ» уфимского композитора Марата Файзуллина, посвященной событиям на Донбассе и героям СВО.





Премьера прошла в рамках масштабного патриотического мероприятия «ZOV Победы». Симфония «ЗОВ» стала первым в России произведением крупной формы, посвященным этой важной теме. Честь первого исполнения была оказана оркестру театра «Царицынская опера» под управлением лауреата всероссийского конкурса и Государственной премии Волгоградской области Сергея Гринева. Символично, что вместе с профессиональными музыкантами в исполнении приняли участие и юные дарования из Волгоградского детского симфонического оркестра.

Фестиваль «Оперный альянс», проходивший с 16 мая по 22 июня, стал одним из самых ярких событий сезона. В рамках фестиваля зрители насладились богатой и разнообразной программой, посвященной русской музыкальной школе и подвигу советского народа в Великой Отечественной войне. Фестиваль открылся величественной оперой А. Бородина «Князь Игорь», за дирижерским пультом которой стоял приглашенный маэстро Ариф Дадашев (Московский академический Музыкальный театр им. Станиславского и Немировича-Данченко).

Продолжил программу фестиваля показ оперы Н.А. Римского-Корсакова «Царская невеста» под управлением известного российского дирижёра Николая Хондзинского. «Евгений Онегин» П.И. Чайковского прозвучал под руководством приглашённого дирижёра - заслуженного артиста Республики Башкортостан, генерального директора Башкирского государственного театра оперы и балета Александра Алексеева. Зрители также смогли увидеть масштабный театрализованный проект «Правнуки Победы», посвященный преемственности поколений и связи с героическим прошлым страны, в котором приняли участие ведущие солисты, оркестр театра «Царицынская опера» и Волгоградский детский симфонический оркестр.

И, конечно, ярким событием фестиваля стал показ оперы П.И. Чайковского «Пиковая дама» с приглашенным солистом из Московского музыкального театра «Геликон-опера» Виталием Серебряковым, который исполнил партию Германа.

1 июня в театре «Царицынская опера» состоялись отчётные концерты студий оперно-хорового и балетного искусства, приуроченные ко Дню защиты детей. В этот день на сцене блистали юные таланты, демонстрируя свои достижения и мастерство. Примечательно, что студия балетного искусства, основанная два года назад при поддержке Благотворительного фонда содействия развитию хореографического и изобразительного искусства «Илзе Лиепа», отметила свой второй день рождения.





За это время юные танцоры освоили профессиональную сцену, достигли значительных успехов и подготовили новую программу для зрителей. Несмотря на юный возраст, они уже являются полноправными участниками репертуарных спектаклей театра, таких как «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Жизель», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Кармина Бурана», «Илья Муромец и перо Жар-птицы» и других. Юные артисты балета приняли участие и в долгожданной премьере «Чиполлино».





Новая история, рассказанная языком танца под бессмертную музыку Карэна Хачатуряна, основанная на известной сказке Джанни Родари «Приключения Чиполлино», покорила публику всех возрастов. Премьера балета «Чиполлино» К. Хачатуряна состоялась 21 и 22 июня и стала кульминацией фестиваля «Оперный Альянс» и всего XXI-го театрального сезона. Этот жизнерадостный спектакль, наполненный яркими красками, динамичной хореографией и запоминающейся музыкой, покорил сердца зрителей всех возрастов.

Театр «Царицынская опера» благодарит своих зрителей за преданность и любовь к искусству и приглашает на концерт «На Бис!», чтобы вместе отпраздновать завершение успешного театрального сезона.

Фото предоставлено пресс-службой театра.

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