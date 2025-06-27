В Волгограде 29 июня на весь день перекроют Нулевую продольную

В Волгограде в предстоящее воскресенье, 29 июня, ограничат движение на Нулевой продольной в связи с проведением всероссийских соревнований по мотоспорту в дисциплине «Эндуро на мотоциклах – экстрим».

По данным администрации Волгограда, пешеходный режим будет действовать с 7-00 ч. до 21-00 ч. 29 июня на участке Нулевой продольной магистрали напротив Центральной лестницы набережной им. 62-й Армии.

Объезжать перекрытый участок волгоградским водителям и гостям города предлагают по улицам Краснознаменской, Комсомольской и Советской