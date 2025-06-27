



Не стало сильного, солнечного мальчика, который три года боролся с раком крови. Страшную новость опубликовали его родители в группе, где тысячи людей следили за судьбой малыша, сопереживали ему и собирали деньги на лечение.

- Друзья, родные, помощники и все все кто вместе с нами проходит этот путь. Это случилось в понедельник утром. Тёма поправился - ему больше не больно, ему не нужно терпеть отвратительные процедуры, торчащие отовсюду трубки, все новые и новые препараты и неприятные изменения в собственном теле, но для этого ему пришлось нас оставить здесь и одному подняться туда наверх к Господу Богу. Пожалуйста, молитесь за нашего Ангела и постарайтесь сохранить свет, которым Тёма наполнил наши души и сердца и поделиться этим светом с миром! – написали пронзительные слова его родные.

Тема заболел, когда ему было три годика. Все началось с высокой температуры. Сначала родители думали, что речь идет об обычной простуде. Но затем последовали больница и страшный диагноз.

На протяжении нескольких лет врачи пытались вырвать ребенка из лап болезни. Ему собрали деньги для дорогостоящего лечения, но победить рак не удалось.

Фото: «Спасем жизнь Артема» / vk.com