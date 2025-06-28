



Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за издевательств над детьми бойца СВО. О произошедшем стало известно накануне благодаря видеозаписи, снятой несовершеннолетними.

- В социальных медиа опубликованы кадры причинения телесных повреждений ребенку его матерью. Сообщается, что волгоградка воспитывает четверых детей в возрасте от девяти месяцев до девяти лет, — сообщили в Следкоме.

Сразу после публикации ролика проверку организовала полиция. Вскоре к расследованию подключился и СК России.

На текущий момент дети у волгоградки изъяты и находятся в соцучреждении. В отношении нерадивой мамаши следователями возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Редакции ИА «Высота 102» удалось пообщаться с отцом несовершеннолетних. Ветеран СВО рассказал журналистам, что его жену зовут Юлией. Несколько лет назад он вынужден был развестись с женщиной из-за её аморального образа жизни. Мужчина неоднократно обращал внимание органов опеки на особые подходы бывшей жены к воспитанию детей. По словам бойца, опека несколько раз изымала детей из семьи, но вновь и вновь возвращала ребят нерадивой мамаше.

Отметим, расследование уголовного дела поставлено на контроль в центральном аппарате СК России. В ближайшее время региональному управлению предстоит представить доклад о промежуточных результатах расследования.