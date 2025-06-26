В России годовая инфляция замедлилась до 9,48%





Годовая инфляция в России с 17 по 23 июня замедлилась с 9,59% до 9,48%. Как сообщает V102.RU, такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития.

- На неделе с 17 по 23 июня 2025 года инфляция составила 0,04%. На продовольственные товары зафиксирован умеренный рост цен на 0,06%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 0,26%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09%). В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02%. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до 0,04%. Годовая инфляция на 23 июня зафиксирована на уровне 9,48%, - говорится в отчете министерства.

Ранее, с 10 по 16 июня, годовая инфляция также была замедлена с 9,71% до 9,59%.