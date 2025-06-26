Федеральные новости

В России годовая инфляция замедлилась до 9,48%

Федеральные новости 26.06.2025 08:22
0
26.06.2025 08:22


Годовая инфляция в России с 17 по 23 июня замедлилась с 9,59% до 9,48%. Как сообщает V102.RU, такими данными поделились в обзоре о текущей экономической ситуации в Минэкономразвития

- На неделе с 17 по 23 июня 2025 года инфляция составила 0,04%. На продовольственные товары зафиксирован умеренный рост цен на 0,06%. Ускорилось удешевление плодоовощной продукции (до 0,26%). На остальные продукты питания темпы роста цен практически сохранились на уровне предыдущей недели (0,09%). В сегменте непродовольственных товаров цены снизились на 0,02%. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен снизились до 0,04%. Годовая инфляция на 23 июня зафиксирована на уровне 9,48%, - говорится в отчете министерства. 

Ранее, с 10 по 16 июня, годовая инфляция также была замедлена с 9,71% до 9,59%.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
26.06.2025 05:58
Федеральные новости 26.06.2025 05:58
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2025 21:32
Федеральные новости 25.06.2025 21:32
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
25.06.2025 11:52
Федеральные новости 25.06.2025 11:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 21:14
Федеральные новости 24.06.2025 21:14
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 18:25
Федеральные новости 24.06.2025 18:25
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 17:52
Федеральные новости 24.06.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 15:15
Федеральные новости 24.06.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 17:15
Федеральные новости 22.06.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 09:10
Федеральные новости 22.06.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.06.2025 13:08
Федеральные новости 20.06.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2025 12:49
Федеральные новости 19.06.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2025 10:21
Федеральные новости 19.06.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.06.2025 17:27
Федеральные новости 18.06.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2025 15:28
Федеральные новости 17.06.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2025 10:26
Федеральные новости 17.06.2025 10:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:15
«Давно пора это сделать»: Зюганов вновь прошелся по нервам волгоградцев из-за СталинградаСмотреть фотографии
10:05
Покусились на святое: оперативники в доме цыган нашли украденное в Волгограде ЕвангелиеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:45
Волгоградцев попросили не пугаться при виде силовиков в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
08:51
Волгоградцы сняли на видео лося, метавшегося во дворе ЖКСмотреть фотографииCмотреть видео
08:22
В России годовая инфляция замедлилась до 9,48%Смотреть фотографии
08:04
Росстат: АИ-92 и АИ-95 снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:50
«Хопер стоит пустой»: житель Волгоградской области обвинил в срыве рыбалки браконьеровСмотреть фотографии
07:14
В Волгоградской области перевыполнили план по отлову животных за 25 млн рублейСмотреть фотографии
21:32
Яблочникам конец? Госдума обязала Apple предустанавливать RuStoreСмотреть фотографии
21:15
ФАС проверит обоснованность цен на горбушу, минтай и сельдьСмотреть фотографии
21:00
Под Волгоградом открыли памятник одиннадцати защитникам СВОСмотреть фотографии
20:31
В России попытаются остановить рост цен на бензин полным запретом на экспорт топливаСмотреть фотографии
20:15
Новый начальник Главка Свинов провел второй прием волгоградцевСмотреть фотографии
20:02
Купаться можно? В Волгограде к концу недели откроют два городских пляжаСмотреть фотографии
19:04
Выгребли и укатали техникой: расчистка Медведицы под Волгоградом обернулась экологическим преступлениемСмотреть фотографии
18:12
Просто свинство: бункер для отходов в центре Волгограда превратился в большую свалкуСмотреть фотографииCмотреть видео
18:01
Плюс 13 рублей с человека: расходы волгоградцев на газ заметно вырастут с 1 июляСмотреть фотографии
17:30
МЧС предупредило волгоградцев о предстоящих ливнях и градеСмотреть фотографии
17:08
УФАС потребовало бесплатную воду для пассажиров в аэропорту «Сталинград»Смотреть фотографии
17:02
«Просто попросили без мата»: неадекват метнул нож в спину волгоградцу в ответ на замечаниеСмотреть фотографии
16:59
Два рейса из Казани ожидают в Волгограде с 7-часовым опозданиемСмотреть фотографии
16:05
В Котово чиновники незаконно «прихватили» землю у речекСмотреть фотографии
15:12
Путин наградил полицейских Волгограда за доблестную службу в новых регионах РоссииСмотреть фотографии
14:45
В Волгограде и Волжском индекс загрязнения атмосферы вырос втроеСмотреть фотографии
14:33
В Волгограде обновят около 300 метров теплосетей на бульваре 30-летия ПобедыСмотреть фотографии
13:41
Кинулись, когда было поздно: волгоградца раздавил рухнувший на него грузовикСмотреть фотографии
13:05
Новый глава поселения неожиданно уволился под Волгоградом. Это связывают с «тепличным» конфликтомСмотреть фотографии
12:56
Туристов с Кубы задержали в Волгограде за сбыт наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:33
Андрей Бочаров предостерег от формализма в работе с молодежьюСмотреть фотографии
12:27
Ничего не хрустнет? Чипсы Pringles вернулись в магазины Волгограда по заоблачным ценамСмотреть фотографии
 