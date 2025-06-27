Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»

Восьмым новичком «Ротора» в летний трансферный период стал экс-нападающий песчанокопской «Чайки» Александр Хохлачёв. Как сообщили V102.RU сегодня, 27 июня, в пресс-службе волгоградского клуба, контракт с 28-летним футболистом подписан на два года.
Хохлачёв является уроженцем Ростова-на-Дону. Все карьеру с 2016 года форвард провел в песчанокопской «Чайке», став легендой и лучшим бомбардиром за всю историю этой команды. За 276 матчей Александр забил 52 гола и сделал 28 результативных передач. В сезоне 24/25 нападающий в 33 поединках забил семь голов и оформил два голевых паса.
Напомним, накануне, 26 июня, «Ротор» объявил об аренде еще одного игрока атакующей линии - Кирилла Никишина из калининградской «Балтики».
Фото: СК «Ротор» /vk.com