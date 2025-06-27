Спорт

Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»

Спорт 27.06.2025 15:48
0
27.06.2025 15:48


Восьмым новичком «Ротора» в летний трансферный период стал экс-нападающий песчанокопской «Чайки» Александр Хохлачёв. Как сообщили V102.RU сегодня, 27 июня, в пресс-службе волгоградского клуба, контракт с 28-летним футболистом подписан на два года.

Хохлачёв является уроженцем Ростова-на-Дону. Все карьеру с 2016 года форвард провел в песчанокопской «Чайке», став легендой и лучшим бомбардиром за всю историю этой команды. За 276 матчей Александр забил 52 гола и сделал 28 результативных передач. В сезоне 24/25 нападающий в 33 поединках забил семь голов и оформил два голевых паса.

Напомним, накануне, 26 июня, «Ротор» объявил об аренде еще одного игрока атакующей линии - Кирилла Никишина из калининградской «Балтики».

Фото: СК «Ротор» /vk.com 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
27.06.2025 12:00
Спорт 27.06.2025 12:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
27.06.2025 08:44
Спорт 27.06.2025 08:44
Комментарии

0
Далее
Спорт
26.06.2025 17:19
Спорт 26.06.2025 17:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
25.06.2025 07:54
Спорт 25.06.2025 07:54
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.06.2025 20:02
Спорт 23.06.2025 20:02
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.06.2025 16:38
Спорт 23.06.2025 16:38
Комментарии

0
Далее
Спорт
23.06.2025 16:00
Спорт 23.06.2025 16:00
Комментарии

0
Далее
Спорт
22.06.2025 14:10
Спорт 22.06.2025 14:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
20.06.2025 06:37
Спорт 20.06.2025 06:37
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2025 21:16
Спорт 19.06.2025 21:16
Комментарии

0
Далее
Спорт
19.06.2025 08:45
Спорт 19.06.2025 08:45
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 11:21
Спорт 18.06.2025 11:21
Комментарии

0
Далее
Спорт
18.06.2025 07:19
Спорт 18.06.2025 07:19
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 21:10
Спорт 17.06.2025 21:10
Комментарии

0
Далее
Спорт
17.06.2025 16:44
Спорт 17.06.2025 16:44
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:17
Умер 6-летний Артем Комаров из Волгограда, которому собрали на лечение 23 млнСмотреть фотографии
16:11
Первый пошел: огромный тополь расплющил иномарку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:48
Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»Смотреть фотографии
15:38
В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологиюСмотреть фотографии
15:17
Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторовСмотреть фотографии
14:55
Волгоградцев предупредили о шторме до конца сутокСмотреть фотографии
14:39
ФАС преждевременно заявила о возврате в бюджет Волгоградской области 156 миллионовСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО отца пятерых детейСмотреть фотографии
13:37
«Пока я воевал, они жили в аду»: боец СВО откровенно рассказал о страданиях его детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:20
«Красный октябрь» автоматизирует систему медицинских осмотровСмотреть фотографии
12:50
Волгоградской компании грозит штраф 48 млн рублей за подкуп железнодорожниковСмотреть фотографии
12:19
Упавшее дерево остановило движение трамваев №13 в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:16
Гигантский портрет военкора Татарского появился в селе под СаратовомСмотреть фотографии
12:00
Волгоградские пловцы завоевали четыре медали на Кубке России в КазаниСмотреть фотографии
11:47
В Волгограде Андрей Бочаров обсуждает с молодежью концепцию речного фасадаСмотреть фотографии
11:08
Путин поддержал идею о втором бесплатном образовании для участников СВОСмотреть фотографии
11:00
Прокуратура подключилась к проверке издевательств над детьми бойца СВОСмотреть фотографии
10:22
В Волгограде продолжились работы по благоустройству пр. МеталлурговСмотреть фотографииCмотреть видео
10:03
«Золотые руки»: сотрудников рабочих специальностей ищут в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:35
Волгоградцы стали чаще делиться минутами и гигабайтами с близкимиСмотреть фотографии
09:14
«Вали к папаше ублюдочному!»: видео издевательств волгоградки над детьми бойца СВО проверяет полицияСмотреть фотографииCмотреть видео
08:44
Три самолета не долетели до Волгограда из-за мер РосавиацииСмотреть фотографии
08:23
Движение по мосту под Волгоградом открыли после проверки саперовСмотреть фотографии
08:13
«Просто сидим в самолете»: пассажиры рейса Москва-Волгоград пожаловались за изматывающую ночьСмотреть фотографии
07:46
Минобороны: в Волгоградской области ночью уничтожили 13 БПЛАСмотреть фотографии
07:04
Росавиация открыла для судов воздушную гавань ВолгоградаСмотреть фотографии
06:53
Работают саперы: под Волгоградом закрыли мост после падения обломков БПЛАСмотреть фотографии
06:14
Самолет рейса Москва – Волгоград побывал за ночь на двух запасных аэродромахСмотреть фотографии
05:31
В Волгограде ввели ограничения на прием и выпуск самолетовСмотреть фотографии
21:18
Волгоградец лишился Volkswagen и Kaiyi из-за полумиллионного долга по штрафамСмотреть фотографии
 