



На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, который увеличивает список оснований для лишения гражданства мигрантов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель ГД Вячеслав Володин, передает V102.RU.

Список хотят дополнить еще восьмью пунктами, которые станут основанием для лишения гражданства иностранцев:

- совершение насильственных действий сексуального характера (ч. 3-5 ст. 132 УК РФ);

- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, оправдание или пропаганду терроризма (ч.1 ст. 205.2 УК РФ);

- сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией против безопасности нашей страны (ст. 275.1 УК РФ);

- оказание содействия в исполнении решений международных организаций, в которых Российская Федерация не участвует, или иностранных государственных органов (ст. 284.3 УК РФ);

- оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности России (ст. 276.1 УК РФ);

- пропаганду нацистской атрибутики или символики (ст. 282.4 УК РФ);

- публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства (ст. 280.4 УК РФ);

- неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации (ч. 4-5 ст. 274.1 УК РФ).

По мнению Володина, принятие законопроекта позволит обеспечить системный механизм оснований для защиты национальной безопасности.