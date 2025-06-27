В Волгограде рекламный щит сдуло на «Ниву» на Первой продольной





В Краснооктябрьском районе Волгограда штормовой ветер повалил рекламный щит, который обрушился на автомобиль, следовавший по проспекту Ленина, передает V102.RU со ссылкой на очевидцев.





Уточняется, что конструкция упала на «Ниву», когда водитель направлялся в сторону Центрального района. В результате инцидента автомобиль получил сильные повреждения – разбиты фары и лобовое стекло, а также капот и боковое зеркало.

Отметим, что обломки рекламного щита, кроме прочего, еще и раскидало по левую полосе оживленной дороги.

Ранее 27 июня ИА «Высота 102» сообщало о падении тополя на автомобиль в том же северном районе Волгограда.

Фото и видео: «Волгоград с огоньком» / t.me