Федеральные новости

Путин подписал закон о введении уголовной ответственности для дропперов

Федеральные новости 24.06.2025 18:25
0
24.06.2025 18:25


Владимир Путин Подписал закон о введении уголовной ответственности для граждан, содействующим мошенникам. Как сообщает V102.RU, соответствующий документ был опубликован 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации. 

Как ранее сообщалось информагентством, за счет данного нововведения в России надеются на снижение количества кибермошенничеств и сократить число соучастников преступлений, которые действуют с целью незаконного заработка. Изменения вносятся в статью 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей». 

Так, за передачу личной банковской карты предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, принудительно-исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет. 

Если же карта была оформлена специально для передачи ее злоумышленникам, дропперу уже будет грозить до шести лет колонии либо штраф до одного миллиона рублей. За незаконные операции с банковской картой, совершенные не владельцем карты, будет грозить до пяти лет принудительных работ или до шести лет заключения со штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Федеральные новости
24.06.2025 17:52
Федеральные новости 24.06.2025 17:52
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
24.06.2025 15:15
Федеральные новости 24.06.2025 15:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 17:15
Федеральные новости 22.06.2025 17:15
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
22.06.2025 09:10
Федеральные новости 22.06.2025 09:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
20.06.2025 13:08
Федеральные новости 20.06.2025 13:08
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2025 12:49
Федеральные новости 19.06.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
19.06.2025 10:21
Федеральные новости 19.06.2025 10:21
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
18.06.2025 17:27
Федеральные новости 18.06.2025 17:27
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2025 15:28
Федеральные новости 17.06.2025 15:28
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
17.06.2025 10:26
Федеральные новости 17.06.2025 10:26
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.06.2025 20:51
Федеральные новости 16.06.2025 20:51
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.06.2025 18:10
Федеральные новости 16.06.2025 18:10
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
16.06.2025 10:44
Федеральные новости 16.06.2025 10:44
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 16:16
Федеральные новости 13.06.2025 16:16
Комментарии

0
Далее
Федеральные новости
13.06.2025 15:35
Федеральные новости 13.06.2025 15:35
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:30
Под Волгоградом 25 июня включат сиреныСмотреть фотографии
20:10
Владимир Путин наградил губернатора Бочарова орденом за заслуги перед ОтечествомСмотреть фотографии
19:34
Губерниев и Гаджиева станут ведущими Всероссийского дня поля под ВолгоградомСмотреть фотографии
18:59
Банк РФ: инфляция в Волгоградской области выросла из-за туристического бумаСмотреть фотографии
18:41
Мосгорсуд рассмотрит жалобу волгоградской чиновницы на продление арестаСмотреть фотографии
17:52
Патрушев: в России остановился рост цен на картофельСмотреть фотографии
17:45
В Волгограде интернет-сбой затруднил работу банкоматовСмотреть фотографии
17:01
Пожилая волгоградка помогла мошенникам обокрасть другую пенсионеркуСмотреть фотографии
16:32
Волгоградского фронтовика Александра Колотушкина поздравили с 80-летием Парада ПобедыСмотреть фотографии
16:31
Т2 внедрит голосового ассистента бесплатно для защиты от спама и телефонного мошенничестваСмотреть фотографии
16:30
Волгоградца задержали за пересылку детского порно из «тени» в соцсетиСмотреть фотографии
16:13
Предлагал бонусы за нюдсы: облсуд дал 17 лет геймеру-педофилу из ВолгоградаСмотреть фотографии
15:54
Telegram – всё? Россиянам законодательно прописали госмессенджерСмотреть фотографии
15:22
Бочаров заявил о новой мере поддержки медсестер: им дадут по 1 млнСмотреть фотографии
15:18
Молодчики-рэкетиры совершили нападение на прохожего в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:15
Хоть ненадолго: в России повысили штрафы за несообщение в военкомат о переездеСмотреть фотографии
15:10
Волгоградцам до 17 июля продлили запрет на посещение лесовСмотреть фотографии
14:58
В Волгоградской области не хотят растягивать осенние выборы на 3 дняСмотреть фотографии
14:31
Специалисты ИВЦ ЖКХ дали советы, как снизить квартплату в дачный периодСмотреть фотографии
14:22
Александру Паку грозит 20-летний срок за убийство многодетной волгоградки на глазах у детейСмотреть фотографии
14:04
«И дешевле, и зрелищней»: первые волгоградцы отправились в Саратов на крылатом «Метеоре»Смотреть фотографииCмотреть видео
13:22
В обладмине объяснили отсутствие связи в Волгограде мерами безопасностиСмотреть фотографии
12:53
Волгоградцу грозит 5-летний срок за разгром магазина и угон автоСмотреть фотографии
11:54
В Волгограде запретили продажу сомнительной рыбыСмотреть фотографии
11:34
От турнира PlayStation до татуировок: что будет на фестивале «Ультра100»Смотреть фотографии
10:34
Счётная палата предложили кабмину в 10 раз повысить стоимость водопользованияСмотреть фотографии
10:16
Волгоградцы жалуются на массовый сбой мобильной связи и интернетаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области МЧС на сутки продлило штормовое предупреждениеСмотреть фотографии
09:11
РПН: восемь волгоградцев заразились опасными болезнями от клещейСмотреть фотографии
08:50
Ученые ВолгГМУ развенчали миф о магнитных буряхСмотреть фотографии
 