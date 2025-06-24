



Владимир Путин Подписал закон о введении уголовной ответственности для граждан, содействующим мошенникам. Как сообщает V102.RU, соответствующий документ был опубликован 24 июня на официальном интернет-портале правовой информации.

Как ранее сообщалось информагентством, за счет данного нововведения в России надеются на снижение количества кибермошенничеств и сократить число соучастников преступлений, которые действуют с целью незаконного заработка. Изменения вносятся в статью 187 УК РФ – «Неправомерный оборот средств платежей».

Так, за передачу личной банковской карты предусмотрен штраф от 100 до 300 тысяч рублей или в размере дохода от трех месяцев до года, обязательные работы до 480 часов, принудительно-исправительные работы до двух лет или ограничение свободы до двух лет.

Если же карта была оформлена специально для передачи ее злоумышленникам, дропперу уже будет грозить до шести лет колонии либо штраф до одного миллиона рублей. За незаконные операции с банковской картой, совершенные не владельцем карты, будет грозить до пяти лет принудительных работ или до шести лет заключения со штрафом от 300 тысяч до миллиона рублей.