Общество

В Волгоградской области соцзащита сообщила о нехватке 803 специалистов

Общество 28.06.2025 06:33
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28.06.2025 06:33


Контрольно-счетная палата Волгоградской области подвела итоги проверки комитета социальной защиты региона. По итогу 2024 года отмечается острый кадровый дефицит в подведомственных органу учреждениях. В общей сложности вакантными значатся порядка 803 должностей.

- Наибольшее число вакансий в ГКСУ СО «Волгоградский областной реабилитационный центр для детей-инвалидов «Доверие» — 19,5 единицы (17,3%), ГКУ «Центр социальной защиты населения по Даниловскому району» — 4 единицы (20,5%), ГБССУ СО ГПВИ «Ергенинский дом-интернат для престарелых и инвалидов» — 21,5 единицы (21,2%), ГКУ «Центр социальной защиты населения по Среднеахтубинскому району» — 8 единиц (26,7%), ГКУ СО «Волгоградский областной центр психолого-педагогической помощи населению» — 19 единиц (28,6%), ГКСУ СО «Волжский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» — 45,5 единицы (59,9%), - говорится в отчете ревизоров.

Общая штатная численность учреждений за год возросла на 600,5 единиц за счёт передачи облкомсоцзащите полномочий учредителя ГКУЗ «ВОСДР» и составила 11294 единицы, при этом замещены было всего всего 10490,75 должности.

Отметим, по информации КСП, ощутимый недостаток кадров может снизить качество государственных услуг, оказываемых гражданам, нуждающимся в социальной поддержке на территории Волгоградской области.

Фото: администрация Волгоградской области

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