«Живут в параллельной вселенной?»: в Волжском мэрия и ГЖИ разошлись в оценке исправности общежития с рухнувшим фасадом





В Волжском появились подробности обрушения фасада бывшего общежития по адресу ул. Молодёжная, д.42, куда мэрия пыталась принудительно сселить жильцов местных аварийных домов. Как выяснилось, ещё несколько недель назад, после публикаций в СМИ и жалоб переселенцев, прокуратура совместно с Госжилнадзором провели обследование сооружения, по итогу которого эксперты выявили признаки его аварийности.

- Во время ранее проведенной проверки с привлечением инспекции государственного жилищного надзора Волгоградской области многоквартирного дома № 42 по ул. Молодежной установлены повреждения конструктивных элементов данного многоквартирного дома, которые могут привести к снижению допустимого уровня надежности, прочности и устойчивости отдельных строительных конструкций жилого здания и строения в целом, а также создать угрозу безопасности жизни и здоровью граждан, - говорится в одном из недавних ответов прокуратуры, с которым удалось ознакомиться редакции.





По итогу проверки в адрес администрации Волжского ГЖИ направила заключение с требованием о признании здания аварийным.

В свою очередь прокуратура города Волжского направила в мэрию представление, указывающее на недопустимость переселения граждан из одних аварийных домов в другие.

Напомним, в ночь с 27 на 28 июня жильцов бывшего общежития по адресу ул. Молодёжная, д.42 разбудил жуткий грохот. Вскоре выяснилось, что звук шёл с улицы. С торца здания обрушился внешний слой кирпичной кладки фасадной стены.

После случившегося в мэрии сообщили, что, несмотря ни на что, несущие конструкции исправны, угрозы жизни и здоровью нет. Что, по сути, опровергает заключение Госжилнадзора и результаты совместного обследования, проведённого инспекцией вместе с прокуратурой.

Редакция ИА «Высота 102» обратилась в пресс-службу администрации Волжского с просьбой рассказать, что позволило властям отвергнуть выводы экспертов и, несмотря на обрушение, говорить об однозначной безопасности строения, однако на момент публикации материала ответ так и не был получен.





Утром 28 июня муниципалитетом был опубликован фотоотчёт о разборе завалов кирпичей, образовавшегося после обрушения кладки. В опубликованной информации ещё раз подчёркивается, что жильцам ничто не угрожает.

- Живут будто в параллельной вселенной. Дом трещит по швам, а жильцы, получается, должны сидеть и ждать, когда из-под завалов будут не обломки, а нас вытаскивать, - задаётся вопроса одна из жительниц общежития на ул. Молодёжной.





Напомним, ранее редакция уже сообщала о попытке администрации Волжского переселить по решению суда жильцов ранее уже признанного аварийным общежития по адресу пр. Ленина, д. 76, в д. 42 на ул. Молодёжной. Собственники были шокированы таким формальным отношением чиновников. Ещё в марте 2025 года они настаивали, что здесь находиться ещё опаснее, чем в их родном доме. В ситуацию вынужден был вмешаться СК России. В настоящее время данный эпизод приобщён к возбуждённому в ноябре 2023 года уголовному делу о массовом нарушении жилищных прав волжан.

Фото: читатели ИА «Высота 102», администрация Волжского