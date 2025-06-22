В Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентов





Депутаты Госдумы направили в кабмин законопроект, которым предлагается ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся вузов и ссузов, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

- Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов, - говорится в пояснительной записке.

Уточняется, что в случае принятия законопроекта инициатива будет распространяться на студентов очной формы обучения на все типы общественного транспорта в пределах региона.