Федеральные новости

В Госдуме хотят ввести бесплатный проезд для студентов

Федеральные новости 22.06.2025 17:15
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22.06.2025 17:15


Депутаты Госдумы направили в кабмин законопроект, которым предлагается ввести бесплатный проезд на общественном транспорте для учащихся вузов и ссузов, передает V102.RU со ссылкой на РИА Новости.

- Предоставление бесплатного проезда позволит создать условия для эффективной учебной деятельности, самореализации и формирования активной гражданской позиции студентов, - говорится в пояснительной записке. 

Уточняется, что в случае принятия законопроекта инициатива будет распространяться на студентов очной формы обучения на все типы общественного транспорта в пределах региона. 

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