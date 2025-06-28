Общество

Волгоградцам рассказали, как не разориться на восстановлении квартиры после капремонта МКД

Общество 28.06.2025 07:35
0
28.06.2025 07:35


Волгоградскую область вторую неделю испытывают на прочность сильные дожди, однако далеко не все МКД оказались готовы ко встрече с непогодой. Как минимум часть многоэтажек, где в этом году начался капитальный ремонт, во время ливней оказалась без кровли. В результате пострадало общедомовое имущество и квартиры жильцов. О том, как из-за нерадивого подрядчика не разориться на восстановлении собственной жилплощади, узнали журналисты ИА «Высота 102».

По данным ЦНО «Региональный фонд капитального ремонта», с 2023 года все договора, заключаемые с исполнителями, в обязательном порядке включают пункт о страховании ответственности перед собственниками.

- При обнаружении повреждений собственник помещения должен написать претензию и зафиксировать факт причинения ущерба путём обращения в адрес подрядной организации, управляющей компании, фонда капремонта. По итогу рассмотрения обращения составляется совместный акт. Далее идёт сбор документов собственника, - рассказал журналистам региональный оператор.

Как правило, от владельца повреждённой квартиры требуются: претензия; документ, удостоверяющий право собственности или право проживания в квартире; копия паспорта; акт фиксации ущерба; банковские реквизиты для перечисления выплаты.

Весь пакет документов можно направить в страховую через подрядчика или фонд капремонта. Далее эксперты определяют размер ущерба и сумму страхового возмещения.

- Если у сторон возникают разногласия со страховой компанией, вопрос может быть передан на рассмотрение в суд. Однако в большинстве случаев страховые случаи разрешаются в досудебном порядке, главное – своевременно зафиксировать повреждения и предоставить все необходимые документы, - подытожили в ЦНО «Региональный фонд капитального ремонта».

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.06.2025 10:04
Общество 28.06.2025 10:04
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 06:33
Общество 28.06.2025 06:33
Комментарии

0
Далее
Общество
28.06.2025 05:57
Общество 28.06.2025 05:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 21:38
Общество 27.06.2025 21:38
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 21:13
Общество 27.06.2025 21:13
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 20:44
Общество 27.06.2025 20:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 20:36
Общество 27.06.2025 20:36
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 19:19
Общество 27.06.2025 19:19
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 18:57
Общество 27.06.2025 18:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 17:51 Реклама
Общество 27.06.2025 17:51 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.06.2025 17:42
Общество 27.06.2025 17:42
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 17:17
Общество 27.06.2025 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 16:11
Общество 27.06.2025 16:11
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 15:17
Общество 27.06.2025 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
27.06.2025 14:55
Общество 27.06.2025 14:55
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:04
Андрей Бочаров выделил Котово 300 млн рублей из резервного фонда Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:13
Под Волгоградом четыре человека госпитализированы после столкновения двух иномарокСмотреть фотографии
08:36
В Волжском обрушился фасад общежития, куда сселяли жильцов аварийных домовСмотреть фотографииCмотреть видео
07:35
Волгоградцам рассказали, как не разориться на восстановлении квартиры после капремонта МКДСмотреть фотографии
06:33
В Волгоградской области соцзащита сообщила о нехватке 803 специалистовСмотреть фотографии
05:57
Ветреные выходные пообещали синоптики в Волгограде и областиСмотреть фотографии
21:38
Волгоградцы могут увидеть звездопад в ночь на 28 июняСмотреть фотографии
21:25
Волгоградка Козякина взяла бронзу на первенстве Европы по плаванию на открытой водеСмотреть фотографии
21:13
«Град гребли лопатой»: под Волгоградом сняли на видео снежные огородыСмотреть фотографииCмотреть видео
21:02
Навес рухнул на стоянке в МихайловкеСмотреть фотографииCмотреть видео
20:51
В Волгограде во время урагана тушили вспыхнувший домСмотреть фотографииCмотреть видео
20:44
Надвигающийся на Волгоград циклон запечатлели спутники РоскосмосаСмотреть фотографии
20:36
О трагической кончине директора детского лагеря сообщил мэр КамышинаСмотреть фотографии
19:49
Всероссийский день поля-2025: Волгоградская область на пороге большого событияСмотреть фотографииCмотреть видео
19:25
Волжанин под прицелом видеокамеры вырвал деньги у пенсионера в аптекеСмотреть фотографииCмотреть видео
19:19
В Волгограде 29 июня на весь день перекроют Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
18:57
Побывавший на СВО волгоградец выплатил алиментов на сумму более 500 тыс. рублейСмотреть фотографии
18:19
В Волгограде рекламный щит сдуло на «Ниву» на Первой продольнойСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
«Не только фикция, но и вред»: волгоградец Сергей Жуков – о «сухом законе» в День молодежиСмотреть фотографии
17:51
Театр «Царицынская опера» завершает XXI-й театральный сезонСмотреть фотографии
17:42
Предприятие навалило стройотходов на 100 млн рублей на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:17
Умер 6-летний Артем Комаров из Волгограда, которому собрали на лечение 23 млнСмотреть фотографии
16:11
Первый пошел: огромный тополь расплющил иномарку на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
15:48
Александр Хохлачев из «Чайки» стал новым форвардом «Ротора»Смотреть фотографии
15:38
В России появятся телефонные звонки с логотипами — Билайн и TECNO интегрируют новую технологиюСмотреть фотографии
15:17
Бочаров призвал молодежь на забывать идей советских архитекторовСмотреть фотографии
14:55
Волгоградцев предупредили о шторме до конца сутокСмотреть фотографии
14:39
ФАС преждевременно заявила о возврате в бюджет Волгоградской области 156 миллионовСмотреть фотографии
14:15
Под Волгоградом похоронили погибшего на СВО отца пятерых детейСмотреть фотографии
13:37
«Пока я воевал, они жили в аду»: боец СВО откровенно рассказал о страданиях его детей в ВолгоградеСмотреть фотографии
 