



Волгоградскую область вторую неделю испытывают на прочность сильные дожди, однако далеко не все МКД оказались готовы ко встрече с непогодой. Как минимум часть многоэтажек, где в этом году начался капитальный ремонт, во время ливней оказалась без кровли. В результате пострадало общедомовое имущество и квартиры жильцов. О том, как из-за нерадивого подрядчика не разориться на восстановлении собственной жилплощади, узнали журналисты ИА «Высота 102».

По данным ЦНО «Региональный фонд капитального ремонта», с 2023 года все договора, заключаемые с исполнителями, в обязательном порядке включают пункт о страховании ответственности перед собственниками.

- При обнаружении повреждений собственник помещения должен написать претензию и зафиксировать факт причинения ущерба путём обращения в адрес подрядной организации, управляющей компании, фонда капремонта. По итогу рассмотрения обращения составляется совместный акт. Далее идёт сбор документов собственника, - рассказал журналистам региональный оператор.

Как правило, от владельца повреждённой квартиры требуются: претензия; документ, удостоверяющий право собственности или право проживания в квартире; копия паспорта; акт фиксации ущерба; банковские реквизиты для перечисления выплаты.

Весь пакет документов можно направить в страховую через подрядчика или фонд капремонта. Далее эксперты определяют размер ущерба и сумму страхового возмещения.

- Если у сторон возникают разногласия со страховой компанией, вопрос может быть передан на рассмотрение в суд. Однако в большинстве случаев страховые случаи разрешаются в досудебном порядке, главное – своевременно зафиксировать повреждения и предоставить все необходимые документы, - подытожили в ЦНО «Региональный фонд капитального ремонта».

Фото из архива ИА «Высота 102»