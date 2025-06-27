Общество

Волгоградцы могут увидеть звездопад в ночь на 28 июня

Общество 27.06.2025 21:38
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27.06.2025 21:38


Максимум активности метеорного потока, который наблюдается ежегодно с 22 июня по 2 июля, ожидается в ночь на 28 июня. Пик его придется в период с 1.00 до 2.00 ч., а редкие кометы будут пролетать по небу с 23.00 ч. до 4. 00 ч. Увидеть звездопад могут и волгоградцы, как и все жители Северного полушария. 

Июньские Боотиды — необычный звездопад, который считают непредсказуемым. Например, в 1998 году на небосклоне можно было увидеть 50-100 метеоров в час.  На этот раз метеорный поток будет скромнее. Но тем не менее можно будет воспользоваться шансом загадать желание под падающую звезду. 

Справка. Название «боотиды» происходит от созвездия Боота, в районе которого наблюдается максимальная активность этого потока. Метеоры потока возникают при прохождении Земли через пылевые следы кометы или астероида, оставленные в прошлом.

Фото: Волгоградский планетарий /vk.com (архив)

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