Андрей Бочаров выделил Котово 300 млн рублей из резервного фонда Волгоградской области





В Волгоградской области губернатор Андрей Бочаров распорядился выделить новый транш в размере 300 млн рублей на финансирование работ по замене аварийного водовода «Филин — Котово». Соответствующее постановление накануне было подписано главой региона.

Согласно тексту документа, обновлён должен быть участок в границах станции водоподготовки хутора Филоново и врезной камеры №17.

Финансы выделены из резервного фонда региона в виде трансфера. Средства могут быть потрачены лишь целевым образом на замену водовода в срок не позднее 1 января 2026 года. В случае нерасторопности муниципалитета, дотацию придётся вернуть в областной бюджет.

Напомним, ранее редакция сообщала, что помимо 300 млн рублей в 2025 году, администрация региона рассматривает возможность выделения ещё одного трансфера и в 2026 году размером 163,3 млн рублей.

Фото из архива ИА "Высота 102"