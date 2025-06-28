В Ленинском районе Волгоградской области произошло ДТП с участием двух иномарок. Авария случилась вечером на заключительном отрезке региональной трассы «Волгоград — Астрахань» 18Р-1, на границе с Астраханской областью.

- В 18:45 на 97 км автодороги «Волгоград — Астрахань» произошло столкновение автомашин Hyundai Solaris и Renault Magnum, - уточнили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, в результате аварии не обошлось без пострадавших. Водителю Hyundai и троим его пассажирам потребовалась медицинская помощь. Впоследствии все они были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.

Фото из архива ИА «Высота 102»