Патрушев: в России остановился рост цен на картофель





Вице-премьер России заявил о стабилизации цен на картофель на внутреннем рынке. Как сообщает ИА «Высота 102», мнением Дмитрий Патрушев поделился с журналистами KP.RU.

По словам вице-премьера, временное подорожание было связано с рекордным урожаем 2023 года, который составил 8,6 миллионов тонн. Перепроизводство привело сначала к резкому падению цен, а затем сказалось на доходности сельхозпроизводителей. Уже в 2024 году урожай вернулся к средним показателям двухлетней давности.

В этом году аграриям удалось расширить посевную площадь под картофель, что позволило стабилизировать стоимость корнеплода.

– Сейчас уже начинается новый урожай. При этом посевные площади под картофелем в этом году увеличены. И на данный момент мы видим, что рост цен на него остановился, – пояснил изданию Патрушев.

Напомним, ранее информагентство сообщало о подорожании килограмма картофеля в Волгоградском регионе до 139 рублей.

Фото: архив V102.RU