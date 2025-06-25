Федеральные новости

Минпромторг предложил заранее фиксировать цены на сезонные продукты

Федеральные новости 25.06.2025 11:52
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25.06.2025 11:52


Минпромторг предложил перейти на долгосрочное ценообразование сезонных товаров для стабилизации цен на продукты. Об этом рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь — замглавы ведомства Роман Чекушов, передает V102.RU.

– Вопрос выстраивания системы ценообразования и снижения волатильности на любые сезонные товары действительно важен. Мы разработали предложения по переходу на долгосрочное ценообразование, – заявил Чекушев журналистам. 

Также статс-секретарь подчеркнул, что в Минсельхозе поддержали данную инициативу, основной целью которой является формирование приемлемых условий для всех участников рынка.

Напомним, ранее в Минпромторге заявляли о разработке предложения по стабилизации цен на овощи из борщевого набора за счет долгосрочных контрактов между поставщиками и торговыми сетями с фиксацией минимальной и максимальной цены.

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