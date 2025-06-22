Федеральные новости

В России проиндексируют страховую пенсию по темпу роста зарплат

Федеральные новости 22.06.2025 09:10
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22.06.2025 09:10


В России с 1 апреля 2026 года проиндексируют страховую часть пенсии по темпу роста зарплат. Об этом рассказал ТАСС министр труда и соцзащиты Антон Котяков, передает V102.RU.

Со следующего года в России начнется двухэтапная индексация пенсий. Так, с 1 февраля выплаты будут повышаться по уровню инфляции за прошлый год, а с 1 апреля - по уровню роста доходов Соцфонда. 

Министр отметил, что в последние годы индексация проходила с 1 января по уровню фактической инфляции. Теперь повышение будет происходить с 1 февраля, поскольку к этому времени можно будет точнее определить окончательный показатель уровня фактической инфляции. 

Второй же этап будет происходить по уровню темпов зарплаты. 

- То есть зарплата в течение года растет и влияет на то, какую сумму страховых взносов работодатели платят в Соцфонд. Поэтому эту индексацию так сейчас называют — по уровню роста доходов Социального фонда, - пояснил Антон Котяков. 

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