О трагической кончине директора детского лагеря сообщил мэр Камышина

Не стало директора детского лагеря имени Гагарина Валентины Спасской. Некролог в связи с трагической кончиной Валентины Евгеньевны опубликовал мэр Камышина Волгоградской области Станислав Зинченко в соцсетях.
О причинах смерти руководителя лагеря не сообщается. Валентине Спасской было 62 года. О ней вспоминают, как об отзывчивом, внимательном и доброжелательном человеке с добрым сердцем и открытой душой. «Хочешь быть нужным – протяни руку первым!» - такой девиз опубликован на ее странице в соцсетях.
Фото: Станислав Зинченко /t.me