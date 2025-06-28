В Волгограде на отлов бродячих собак выделят ещё 2,2 млн рублей





В Волгограде появилась информация о финансировании некоммерческих организаций, занимавшихся работой с бездомными животными. По данным департамента городского хозяйства мэрии, в 2025 году на работу с брошенными питомцами общественным фондам и приютам будет выделено 2 млн 222222 рубля и 22 копейки.

- Между комитетом ветеринарии Волгоградской области и администрацией Волгограда заключено соглашение от 28.05.2025 № 2 о предоставлении в 2025 году субсидий из областного бюджета бюджету Волгограда на софинансирование расходных обязательств муниципального образования городского округа город-герой Волгоград по поддержке некоммерческих организаций, осуществляющих реализацию мероприятий, направленных на регулирование численности животных без владельцев, - говорится в документе, с которым удалось ознакомиться редакции.

На этот раз отбор активистов, которые смогут рассчитывать на господдержку, проведут по новым правилам. Заявления будут приниматься в виртуальном формате через госпортал информационной системы «Электронный бюджет».

Напомним, ранее КСП Волгоградской области подвело итоги работы региональных и муниципальных властей по регулированию численности бездомных животных. По данным ревизоров, в 2024 году чиновники отчитались о перевыполнении планов по отлову собак. На эти цели из бюджета было потрачено порядка 25 млн рублей. В том числе тогда регион выделил городу Волгограду 2 млн рублей на софинансирование грантовой поддержки местных НКО.