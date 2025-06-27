«Град гребли лопатой»: под Волгоградом сняли на видео снежные огороды

Очевидцы показали на видео последствия града, который прошел в Котово 25 июня. На кадрах мужчина лопатой выгребает кучи льда из гамака во дворе своего дома. По словам жителей, эпичные осадки пронеслись в части города, а их пик пришелся на улицу Дачная. Жители жалуются, что он побил капусту.
Напомним, ливневые дожди с градом и грозами уже вторую неделю продолжаются в Волгоградской области. Град то и дело выпадает в разных районах региона и, что печально, ударяет по уже подросшей рассаде овощей и фруктово-ягодным деревьям.
Видео Котовский разворот t.me