Ветреные выходные пообещали синоптики в Волгограде и области





В Волгоградской области на несколько дней задержится сильный ветер. Как рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС, температура воздуха опустится в регионе до минимальных +6 º.

- 28 июня ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с. Температура воздуха при прояснении +6...+10º, днем +21...+26º, - предупредили волгоградцев в синоптики. - 29 июня в отдельных районах будут наблюдаться небольшие и кратковременные дожди, грозы. При грозах порывы составят 15-20 м/с. Температура воздуха днем +19...+24º, местами +24...+28º.

В понедельник, 30 июня, также ожидается небольшой дождик и ветер до 15-20 м/с. Днем воздух прогреется местами до +28º.