Волжанину предъявили обвинение по делу о контрабанде наркотиков из КНР





Волгоградская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города Волжского, который в январе 2025 года был задержан с килограммом наркотического вещества. Посылка волжанину пришла по почте из Китайской Народной Республики.

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, фигурант уголовного дела в октябре прошлого года в Сети вступил в организованную группу с неустановленными лицами. Используя Telegram, волжанин заказал сильнодействующее вещество – прегабалин. Общая масса наркотика, который ему затем доставили по почте, составила 990 граммов. По версии следствия, полученный препарат мужчина в дальнейшем планировал продавать.

– В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в январе 2025 года в помещении отделения почтовой связи «Почта России» в городе Волжском указанное почтовое отправление обнаружено и изъято у подозреваемого. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль, – сообщают в прокуратуре.

Санкцией ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, совершенное организованной группой – за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее, напомним, в городе Волжском суд приговорило к двум годам в колонии 18-летнего местного жителя, который также заказал прегабалин и был задержан в почтовом отделении.