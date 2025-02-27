Расследования

Волжанину предъявили обвинение по делу о контрабанде наркотиков из КНР

Расследования 27.02.2025 14:53
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27.02.2025 14:53


Волгоградская транспортная прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя города Волжского, который в январе 2025 года был задержан с килограммом наркотического вещества. Посылка волжанину пришла по почте из Китайской Народной Республики.  

Как сообщили ИА «Высота 102» в Волгоградской транспортной прокуратуре, фигурант уголовного дела в октябре прошлого года в Сети вступил в организованную группу с неустановленными лицами. Используя Telegram, волжанин заказал сильнодействующее вещество – прегабалин. Общая масса наркотика, который ему затем доставили по почте, составила 990 граммов. По версии следствия, полученный препарат мужчина в дальнейшем планировал продавать. 

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в январе 2025 года в помещении отделения почтовой связи «Почта России» в городе Волжском указанное почтовое отправление обнаружено и изъято у подозреваемого. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на контроль, – сообщают в прокуратуре.  

Санкцией ч. 3 ст. 226.1 УК РФ – контрабанда, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза сильнодействующих веществ, совершенное организованной группой – за совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Ранее, напомним, в городе Волжском суд приговорило к двум годам в колонии 18-летнего местного жителя, который также заказал прегабалин и был задержан в почтовом отделении.

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