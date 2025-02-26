Лютые морозы в Волгоградской области грозят массовой гибелью рыбы

Экология 26.02.2025 12:54
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26.02.2025 12:54
В Волгоградской области сотрудники природных парков проводят мероприятия по спасению рыбы от кислородного голодания, или замора. Как сообщили ИА «Высота 102» в облкомприроды, подобная акция с участием детей-волонтеров прошла в природном парке «Нижнехоперский» на реке Хопер.
Позднее образование ледяного покрова и снижение уровня кислорода может стать причиной массовой гибели рыбы.
Для обеспечения доступа водных обитателей к кислороду сотрудники природных парков бурят скважины, пилят лед и оставляют в лунках снопы из камыша, чтобы вода снова не замерзла. Рыба может получить кислород через полые камышинки.
Также егери применяют воздуходувки для насыщения воды кислородом, улучшая аэрацию водоёмов.
Фото облкомприроды t.me
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