Остался один «скелет»: в Волгограде завершается снос рынка «Олимпия»





В Дзержинском районе Волгограда снос торговых рядов рынка «Олимпия» вошел в завершающую стадию. Как сообщает V102.RU, от павильонов, внутри которых раньше велась бойкая торговля, остались преимущественно «скелеты» из металлических конструкций. В некоторых местах еще виднеется крыша, но и её, судя по всему, скоро разберут.

Как ранее сообщало информагентство, о ликвидации рынка «Олимпия» стало известно еще 26 декабря прошлого года. Как выяснилось, ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов.





Тогда продавцы в спешке начали вывозить всё свое имущество, вплоть до входных дверей, оконных рам и прилавков, чтобы хоть как-то возместить траты после закупки продукции на новый сезон. Несмотря на это, волгоградцы не теряли надежды продолжить свою деятельность на других площадках. Однако не все предприниматели смогли найти подходящие для себя новые места, в связи с чем были вынуждены приостановить свою деятельность на неопределенный срок.





Сейчас на месте бывшего рынка рабочие распиливают металлические конструкции, оставшиеся от торговых павильонов. Их останки вывезут на металлолом и утилизируют.





Фото: Павел Мирошкин / V102.RU