Общество

Остался один «скелет»: в Волгограде завершается снос рынка «Олимпия»

Общество 25.02.2025 19:13
0
25.02.2025 19:13


В Дзержинском районе Волгограда снос торговых рядов рынка «Олимпия» вошел в завершающую стадию. Как сообщает V102.RU, от павильонов, внутри которых раньше велась бойкая торговля, остались преимущественно «скелеты» из металлических конструкций. В некоторых местах еще виднеется крыша, но и её, судя по всему, скоро разберут. 

Как ранее сообщало информагентство, о ликвидации рынка «Олимпия» стало известно еще 26 декабря прошлого года. Как выяснилось, ещё в 2022 году власти Волгограда, ранее сдавшие территорию под рынком в долгосрочную аренду футбольному клубу «Олимпия», отказались продлевать договор. Долгое время арендатор пытался оспорить решение муниципалитета, но в декабре 2024 года Арбитражный суд Волгоградской области встал на сторону мэрии, предписав освободить территорию от нестационарных объектов. 


Тогда продавцы в спешке начали вывозить всё свое имущество, вплоть до входных дверей, оконных рам и прилавков, чтобы хоть как-то возместить траты после закупки продукции на новый сезон. Несмотря на это, волгоградцы не теряли надежды продолжить свою деятельность на других площадках. Однако не все предприниматели смогли найти подходящие для себя новые места, в связи с чем были вынуждены приостановить свою деятельность на неопределенный срок. 


Сейчас на месте бывшего рынка рабочие распиливают металлические конструкции, оставшиеся от торговых павильонов. Их останки вывезут на металлолом и утилизируют. 


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.02.2025 19:43
Общество 25.02.2025 19:43
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 17:31
Общество 25.02.2025 17:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 17:01
Общество 25.02.2025 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 16:42
Общество 25.02.2025 16:42
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 16:27
Общество 25.02.2025 16:27
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 15:51
Общество 25.02.2025 15:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 15:37
Общество 25.02.2025 15:37
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 15:32
Общество 25.02.2025 15:32
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 15:25 Реклама
Общество 25.02.2025 15:25 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.02.2025 14:51
Общество 25.02.2025 14:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 14:26
Общество 25.02.2025 14:26
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 13:31
Общество 25.02.2025 13:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 13:29
Общество 25.02.2025 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
25.02.2025 13:02 Реклама
Общество 25.02.2025 13:02 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
25.02.2025 12:27
Общество 25.02.2025 12:27
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:38
Госдума разрешила силовикам забирать машины у россиян для борьбы с терроризмомСмотреть фотографии
21:23
Волгоградка Ремчукова взяла бронзу чемпионата России по художественной гимнастике Смотреть фотографии
21:01
Выступившей у Малахова волгоградке ужесточили приговор в апелляцииСмотреть фотографии
20:45
В России водителей мусоровозов освободят от штрафов за перегрузки и порчу дорогСмотреть фотографии
20:12
Кассация вернула уголовное дело депутата Распутиной на новое рассмотрение в ВолгоградСмотреть фотографии
19:43
Добирайтесь, как можете: маршрут №174 из Краснослободска приостанавливает работу из-за смерти перевозчикаСмотреть фотографии
19:13
Остался один «скелет»: в Волгограде завершается снос рынка «Олимпия»Смотреть фотографии
18:41
В Волгограде нашли лихача, устроившего экстремальный заезд на пр. ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
17:31
В Волгоградской области 5 марта проверят систему оповещения ГОЧССмотреть фотографии
17:01
МВД: мошенники «омолодились» для студентовСмотреть фотографии
16:42
Полтонны шашлыка и 10 тыс. блинов предложат съесть волгоградцам на МасленицуСмотреть фотографии
16:27
Волгоградцы засняли радужное гало над областным центромСмотреть фотографии
16:13
Билайн защищает всех клиентов от спама и мошеннических звонков бесплатно и по умолчаниюСмотреть фотографии
15:51
Земля в обмен на инвестиции: в Волгограде выставили на торги посёлок 4-й участокСмотреть фотографии
15:37
В Елани простятся с погибшим в прошлом году на СВО Дмитрием КурскимСмотреть фотографии
15:32
Врачи спасли 107-летнюю жительницу Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:25
Волгоградцы первыми услышали мировую премьеру симфонии «ЗОВ», посвященную героям СВОСмотреть фотографии
14:51
Под Волгоградом задержали водителя, катавшего пассажира на тюбингеСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
Волгоградца обманули на 250 тысяч рублей на кастинге сериала «Два холма»Смотреть фотографии
14:26
В Госдуме рассказали, что делать при отказе банка принимать «старые» долларыСмотреть фотографии
13:31
УФАС разбирается с аукционом на слежку за платными парковками в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:30
Волжанка зарезала гражданского мужа во время застольяСмотреть фотографии
13:29
В Волгограде 8-метровое чучело готовят к МасленицеСмотреть фотографииCмотреть видео
13:02
Специалисты ВТЗ вошли в число лучших инженеров РоссииСмотреть фотографии
12:27
Бочарову представлен новый директор «Волгоградэнерго» Алексей КолединСмотреть фотографии
12:11
Волгоградские рукопашники Михеев и Исаенко взяли бронзу чемпионата РоссииСмотреть фотографии
11:59
Семиметровое «Созвездие героев» появится на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
11:55
В Рудне суд оценил страдания покусанного собакой школьника в 30 тыс. рублейСмотреть фотографии
11:36
Первые в 2025 году бесплатные электрички запускают в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:16
Под Волгоградом осудили наркомана, укравшего у еланских пенсионеров 1,5 млн рублейСмотреть фотографии
 