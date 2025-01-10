Общество

Серость и безнадега: торговцы приступили к сносу павильонов рынка «Олимпия»

Общество 10.01.2025 13:51
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10.01.2025 13:51


В Дзержинском районе Волгограда – на закрытом ранке «Олимпия» – предприниматели самостоятельно приступили к разборке торговых павильонов, не дожидаясь рабочей техники. Как сообщает V102.RU, волгоградцы снимают с торговых точек всё, что можно перепродать, сдать на металлолом или использовать в личных целях. 


Так, с помощью болгарок, пил и молотков торговцы скручивают с петель металлопластиковые двери и окна, а также разбирают обшивку – вероятнее всего, для ее дальнейшей перепродажи. Чтобы хоть как-то вернуть собственные средства, вложенные в постройку киосков три десятка лет назад, люди выносят кондиционеры, оборудование и другую технику. Только так, по словам предпринимателей, им удастся наскрести хотя бы небольшую сумму для возобновления коммерческой деятельности уже на других местах. 


Напомним, ранее сообщалось о том, что активные работы по сносу рынка стартуют сразу после новогодних праздников. За сегодня-завтра торговцы планируют вынести весь свой скарб, а уже на следующей неделе на территорию зайдет тяжелая техника. Об этом фотографу V102.RU рассказал один из сотрудников администрации рынка. 

Отметим, что за ворота – внутрь «Олимпии» – сегодня не пропускают никого, даже представителей прессы. 

– Вот как начнется снос, так и приходите. Снимайте сколько угодно тогда, – советуют работники, оставляя на замке входную калитку. 

Напомним, о ликвидации рынка «Олимпия» стало известно накануне Нового года – 26 декабря. Сообщение, быстро облетевшее всех торговцев, повергло их в шок. Люди не смогли распродать товар, который закупали зачастую в кредит, готовясь к предновогодней торговле. 


Фото: Павел Мирошкин / V102.RU

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