Спорт

Бояринцев раскритиковал команду после поражения «Ротора» от «Динамо-Махачкалы»

Спорт 19.02.2025 20:08
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19.02.2025 20:08


Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 февраля, в заключительном товарищеском матче на сборах в Турции проиграл «Динамо-Махачкале» со счетом 1:3, сообщает V102.RU.

Дагестанский клуб оказался самым статусным соперником сине-голубых в рамках подготовки к весенней части Первой лиги. Махачкалинцы под руководством бывшего тренера «Ротора» Хасанби Биджиева на данный момент занимают в РПЛ 11-е место, что является весьма достойным результатом для новичка элитного дивизиона.

Разницу в классе динамовцы продемонстрировали и на поле. На восьмой минуте словенский футболист Ян Джапо открыл счет. В конце тайма махачкалинский коллектив развил успех, забив с углового. После подачи со стандарта Илья Кирш головой отправил мяч в сетку. Такой ход поединка явно не устраивал главного тренера «Ротора» Дениса Бояринцева, который в перерыве сделал сразу шесть замен.

В начале второй половины счет стал разгромным. Абакар Акаев вышел на ударную позицию и переиграл голкипера Никиту Чагрова. На 62-й минуте Тимур Касимов имел хорошую возможность сократить отставание, но с его ударом с угла штрафной справился вратарь «Динамо» Давид Волк. На 85-й минуте вышедший на замену во втором тайме Илья Кухарчук реализовал 11-метровый и сделал счет 1:3, который до конца матча уже не изменился.

Таким образом, «Ротор» в последнем товарищеском поединке в Турции потерпел чувствительное поражение. Уже завтра, 20 февраля, сине-голубые возвращаются в Волгоград, где продолжат подготовку к встрече 22-го тура Первой лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра 3 марта начнется в 19-30 ч. на «Волгоград Арене».

Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе рассказал о причинах неудачного исхода в противостоянии с клубом из Махачкалы.

- Что не получилось? Команда выше уровнем. Равновесие сил было не в нашу сторону. Мы плохо контролировали мяч, потому что медленно с ним работали. В обороне не успевали, отсюда голы у нас пришли. Третий гол - глупейшая ошибка, потеря мяча в атаке. Соперник из Премьер-лиги сразу нас наказал. Никто пока в целом не убеждает, кроме двух-трех позиций. Остальные ребята конкурируют. Сложно пока определить, кто появится в первой игре. Будем смотреть по физической форме и недельному циклу в Волгограде. Есть неудовлетворение от результата, но больше от игры. Как мы провели матч с «Сочи», как с мячом быстро работали. Те ребята, которые на замену вышли, поддержали этот темп. Сегодня конструктивного футбола не получилось. Соперник был во всех компонентах быстрее и сильнее. Единоборства проигрывали и много мячей потеряли, - заявил наставник сине-голубых. 

Кроме того, Денис Бояринцев подвел общие итоги сборов в Турции.

- Самое главное - выполнили ту работу, которую запланировали. Есть удовлетворение от хороших матчей с «Сочи», «Чайкой». Хороший футбол показали в этих играх. Думаю, сегодня нам надо было сыграть с командой РПЛ,  чтобы получить нужную информацию. Не хочется проводить так последний матч на сборах, но тут все объективно. Рабочий момент. Заодно проверили свои резервы. Этот результат подтверждение того, что мы сильны, когда бьемся и стараемся. Может быть, не показывая яркий футбол, но когда мы друг за друга и никто не выпадает, то тогда показываем хороший результат. Если подводить итог, то я сборами доволен. Дальше все покажет чемпионат, - рассказал главный тренер «Ротора». 

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ФК «Динамо-Махачкала» /t.me

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