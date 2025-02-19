Волгоградский «Ротор» сегодня, 19 февраля, в заключительном товарищеском матче на сборах в Турции проиграл «Динамо-Махачкале» со счетом 1:3, сообщает V102.RU.
Дагестанский клуб оказался самым статусным соперником сине-голубых в рамках подготовки к весенней части Первой лиги. Махачкалинцы под руководством бывшего тренера «Ротора» Хасанби Биджиева на данный момент занимают в РПЛ 11-е место, что является весьма достойным результатом для новичка элитного дивизиона.
Разницу в классе динамовцы продемонстрировали и на поле. На восьмой минуте словенский футболист Ян Джапо открыл счет. В конце тайма махачкалинский коллектив развил успех, забив с углового. После подачи со стандарта Илья Кирш головой отправил мяч в сетку. Такой ход поединка явно не устраивал главного тренера «Ротора» Дениса Бояринцева, который в перерыве сделал сразу шесть замен.
В начале второй половины счет стал разгромным. Абакар Акаев вышел на ударную позицию и переиграл голкипера Никиту Чагрова. На 62-й минуте Тимур Касимов имел хорошую возможность сократить отставание, но с его ударом с угла штрафной справился вратарь «Динамо» Давид Волк. На 85-й минуте вышедший на замену во втором тайме Илья Кухарчук реализовал 11-метровый и сделал счет 1:3, который до конца матча уже не изменился.
Таким образом, «Ротор» в последнем товарищеском поединке в Турции потерпел чувствительное поражение. Уже завтра, 20 февраля, сине-голубые возвращаются в Волгоград, где продолжат подготовку к встрече 22-го тура Первой лиги с «Уралом» из Екатеринбурга. Игра 3 марта начнется в 19-30 ч. на «Волгоград Арене».
Денис Бояринцев в интервью клубной пресс-службе рассказал о причинах неудачного исхода в противостоянии с клубом из Махачкалы.
Кроме того, Денис Бояринцев подвел общие итоги сборов в Турции.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ФК «Динамо-Махачкала» /t.me