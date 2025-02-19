Спорт 19.02.2025 14:15
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19.02.2025 14:15
Волгоградская спортсменка Юлия Попова накануне, 18 февраля, стала бронзовым призером VIII этапа серии соревнований «Снежная королева» – «Мемориал ЗТ СССР В.И.Алексеева» в беге на 1 милю, сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу Всероссийской федерации легкой атлетики.
Золото на данной дистанции завоевала Светлана Аплачкина из Воронежской области с результатом - 4:37.28. За второе место шла борьба до самого финиша, но все же Яна Перепелица (Краснодарский край) опередила Юлию Попову всего на 0,03 секунды. Итоговое время Перепелицы - 4:37.86, а Поповой - 4:37.89.
Эмоциями от завоеванной награды на турнире в Северной столице Юлия Попова накануне поделилась в своем телеграм-канале.
- Сегодня бегали милю. Предполагала, что на результат не побежим, поэтому будет быстрый финиш. Рада, что получилось набежать и залететь в призы. Бег был тяжелым. На «Русской зиме» мне больше понравилось. Старт был в Питере, а по нему даже просто ходить красиво, - рассказала 23-летняя волгоградская спортсменка.
Напомним, 31 января Юлия Попова в Волгограде стала четвертой в беге на 1500 метров на «Кубке Сталинграда», а спустя несколько дней воспитанница ушедшего из жизни 27 января заслуженного тренера России Михаила Улымова финишировала на шестом месте на дистанции 3000 метров на международном турнире «Русская зима» в Москве.
Фото: Всероссийская федерация легкой атлетики /vk.com (архив)
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