Федеральные новости

Госдума приняла закон о продлении программы маткапитала

Федеральные новости 18.02.2025 15:02
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18.02.2025 15:02


Госдума сегодня, 18 февраля, приняла во втором и третьем чтениях законопроект о продлении материнского капитала до 31 декабря 2030 года, передает V102.RU.

– Закон о продлении действия программы материнского капитала до 2030 года – это ожидаемое и важное решение. Программа давно востребована семьями по всей стране. Основное направление, куда направляется эта мера поддержки – улучшение жилищных условий, на втором месте по востребованности – расходование средств на образование детей. Продление срока ее действия до конца десятилетия позволяет сохранить у граждан уверенность, что эта помощь продолжит работать, – заявил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

Вместе с продлением программы сохраняются все ее основные принципы. Средства от государства можно потратить только на улучшение жилищных условий и образование детей. 

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