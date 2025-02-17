Политика

Единороссы согласовали кандидатуру Муравьевой на пост главы облкоммолодежи

Политика 17.02.2025 13:41
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17.02.2025 13:41


В Волгограде сегодня, 17 февраля, кандидатура Ирины Муравьевой прошла согласование на пост председателя нового комитета администрации Волгоградской области – комитета молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», Муравьева получила одобрение президиума регионального политсовета «Единой России».

Напомним, что решение о выделении комитета молодежной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. В настоящее время Ирина Муравьева возглавляет его в качестве временно исполняющего обязанности председателя. 

Кандидатура Муравьевой была официально выдвинута на рассмотрение 14 февраля.

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