Единороссы согласовали кандидатуру Муравьевой на пост главы облкоммолодежи

В Волгограде сегодня, 17 февраля, кандидатура Ирины Муравьевой прошла согласование на пост председателя нового комитета администрации Волгоградской области – комитета молодежной политики. Как сообщает ИА «Высота 102», Муравьева получила одобрение президиума регионального политсовета «Единой России».
Напомним, что решение о выделении комитета молодежной политики из облакообразования в отдельное структурное подразделение администрации было принято губернатором Андреем Бочаровым в конце 2024 года. В настоящее время Ирина Муравьева возглавляет его в качестве временно исполняющего обязанности председателя.
Кандидатура Муравьевой была официально выдвинута на рассмотрение 14 февраля.