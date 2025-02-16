



Сегодня, 16 февраля, стало известно о задержании бывшего депутата Волгоградской гордумы Ильи Кравченко и «яблочника» Александра Ефимова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, Илья Кравченко был задержан в Волгограде во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

Сегодня, 16 февраля, стало известно о задержании бывшего депутата Волгоградской гордумы Ильи Кравченко и «яблочника» Александра Ефимова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, Илья Кравченко был задержан в Волгограде во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий.





В этот же день в Волжском задержали члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. По данным информагентства, ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. В этот же день в Волжском задержали члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова. По данным информагентства, ему вменяют демонстрацию экстремистской символики.

Задержанные предстоящую ночь проведут в отделах полиции, а завтра, 17 февраля, их доставят в суды.Напомним, Илья Кравченко был депутатом Волгоградской гордумы, куда он в 2018 году избрался от КПРФ, однако затем коммунисты исключили его из рядов своей партии.Александр Ефимов ранее привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил России за публикацию в соцсети. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.