Расследования

Задержаны экс-депутат Волгоградской гордумы Кравченко и «яблочник» Ефимов

Расследования 16.02.2025 20:55
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16.02.2025 20:55


Сегодня, 16 февраля, стало известно о задержании бывшего депутата Волгоградской гордумы Ильи Кравченко и «яблочника» Александра Ефимова. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственные источники, Илья Кравченко был задержан в Волгограде во время возложения цветов к памятнику жертвам политических репрессий.

В этот же день в Волжском задержали члена федерального бюро партии «Яблоко» Александра Ефимова.  По данным информагентства, ему вменяют демонстрацию экстремистской символики.
Задержанные предстоящую ночь проведут в отделах полиции, а  завтра, 17 февраля, их доставят в суды.
Напомним, Илья Кравченко был депутатом Волгоградской гордумы, куда он в 2018 году избрался от КПРФ, однако затем коммунисты исключили его из рядов своей партии.
Александр Ефимов ранее привлекался к административной ответственности за дискредитацию вооруженных сил России за публикацию в соцсети. Он был оштрафован на 30 тысяч рублей.
Фото V102.RU (архив)

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