



В городе Волжском Волгоградской области следователям СУ СК России по региону удалось вычислить подозреваемого в убийстве двоих местных жителей – мужчины и женщины, тела которых были обнаружены в одной из квартир на ул. Оломоуцкой 6 февраля. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц.

Напомним, что смерть волжан наступила в результате нанесения неизвестным многочисленных колото-резаных ран. Накануне предполагаемый убийца был задержан.

– В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к совершению указанного особо тяжкого преступления. Им оказался уроженец Астраханской области. Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского, – сообщила 14 февраля официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств двойного убийства, а также сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу.

Известно, что задержанный за двойное убийство астраханец ранее уже отбывал наказание за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков.

По предварительным данным, причиной зверского преступления стал конфликт при распитии алкогольных напитков. Сначала астраханец, с его слов, расправился с мужчиной, а женщину зарезал, когда она пыталась сбежать из квартиры.