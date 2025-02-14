Расследования

Следователи СК вычислили астраханца, совершившего двойное убийство в Волжском

Расследования 14.02.2025 09:31
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14.02.2025 09:31


В городе Волжском Волгоградской области следователям СУ СК России по региону удалось вычислить подозреваемого в убийстве двоих местных жителей – мужчины и женщины, тела которых были обнаружены в одной из квартир на ул. Оломоуцкой 6 февраля. По данному факту следственными органами расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух лиц.

Напомним, что смерть волжан наступила в результате нанесения неизвестным многочисленных колото-резаных ран. Накануне предполагаемый убийца был задержан. 

В результате слаженной работы следователей территориального подразделения СКР, а также оперативных сотрудников полиции в кратчайшие сроки удалось установить лицо, причастное к совершению указанного особо тяжкого преступления. Им оказался уроженец Астраханской области. Мужчина был объявлен в розыск. Накануне злоумышленник был задержан в одном из общежитий Волжского, – сообщила 14 февраля официальный представитель СУ СК России по Волгоградской области Наталия Рудник. – В настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств двойного убийства, а также сбор и закрепление доказательственной базы по этому уголовному делу. 

Известно, что задержанный за двойное убийство астраханец ранее уже отбывал наказание за убийство, разбой, грабеж и незаконный оборот наркотиков. 

По предварительным данным, причиной зверского преступления стал конфликт при распитии алкогольных напитков. Сначала астраханец, с его слов, расправился с мужчиной, а женщину зарезал, когда она пыталась сбежать из квартиры. 

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