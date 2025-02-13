Волгоградку осудят за попытку сбыта 1,5 кг экстази





В Волгограде прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22-летней местной жительницы, которая обвиняется в попытке сбыта крупной партии сильнодействующих наркотических средств. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона, волгоградку задержали полицейские во время получения новой партии наркотиков.

Установлено, что 30 июня прошлого года девушка и ее муж забрали из тайника мефедрон массой 33,8 грамма, а также гашиш массой не менее 36,7 г. Наркотики они хранили у себя дома для последующей продажи. Также 23 июля обвиняемая получила информацию еще об одном тайнике, где хранилось 1,5 килограмма сильнодействующего наркотика МДМА (экстази).

При попытке забрать синтетический наркотик из тайника сбытчицу задержала полиция. Свою вину девушка полностью признала.

- Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Тракторозаводский районный суд. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей, - добавили в пресс-службе областной прокуратуры.

В отношении сообщников уголовное дело выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.