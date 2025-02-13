Экология

В Москве одобрили проект строительства ГТС на 141 млрд рублей в Волго-Ахтубинской пойме

Экология 13.02.2025 14:26
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13.02.2025 14:26


Замгубернатора Анна Писемская 13 февраля в ходе брифинга сообщила о положительном заключении экспертов по проекту строительства комплекса гидротехнических сооружений для дополнительного обводнения Волго-Ахтубинской поймы. Возведение сооружений ГТС одобрили Росприроднадзор и Главгосэкспертиза.  

Как подчеркнула Анна Писемская, строительство комплекса гидротехнических сооружений положительно отразится на всех отраслях народного хозяйства: 

– Это решение экологических задач, рост промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, занятости населения, повышение продовольственной безопасности страны, повышение качества жизни людей и еще большое количество прямых и косвенных позитивных изменений, – отметила замгубернатора. 

Реализация проекта стартует в 2026 году, а завершиться строительство комплекса гидротехнических сооружений должно не позднее 2034 года. 

Стоимость работ на сегодня оценивается в 141 млрд рублей. Предполагается, что средства будут привлечены в рамках федерального проекта «Вода России» нового нацпроекта «Экологическое благополучие».  

На сегодня, напомнила Анна Писемская, в регионе насчитывается уже 74 водопропускных сооружений. По федеральному проекту «Вода России» в период с 2025 по 2030 годы по заявке Волгоградской области включены мероприятия по строительству еще 74 водопропускных сооружений Волжского и Донского бассейнов. На эти цели планируется направить субсидии из федерального бюджета на сумму 1,9 млрд рублей, окончательная стоимость работ будет определена по итогам разработки проектной документации.

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