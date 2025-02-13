В России планируют ужесточить контроль над нотариусами

Минюст опубликовал новый законопроект, направленный на повышение доступности и качества нотариальных услуг. Как сообщает V102.RU со ссылкой на опубликованный документ, новый закон может вступить в силу уже с 1 января 2026 года.

Самым главным изменением может стать ужесточение контроля над стоимостью нотариальных услуг. Планируется, что устанавливать порядок распределения предельных размеров тарифа будет Минюстом, а фактические тарифы будут определяться региональными властями исходя из экономической ситуации в регионе.

Также планируется создание единых государственных квалификационных комиссий, которые будут контролировать весь процесс допуска в профессию. По мнению министерства, это позволит исключить злоупотребления должностью таких специалистов. В комиссию будут входить три представителя от территориального органа Минюста и нотариальной палаты и по одному от законодательного и исполнительного органа субъекта РФ.

Кроме того, территориальные органы Минюста и прокуратуру предлагается наделить правом инициировать в суде приостановление или прекращение полномочий нотариусов. Сейчас такими правами владеет лишь нотариальная палата.

Специалист при вступлении законопроекта в силу будет лишен права иметь не только иностранное гражданство, но и вид на жительство за рубежом, а также занимать должность при наличии судимости. Срок полномочий председателей ФНП и региональный палат также ограничат до 4 лет с возможностью избираться не более 2 раз подряд.