Волгоградские депутаты оперативно утвердили миллионные штрафы за съёмку БПЛА





13 февраля Волгоградская областная дума в сверхоперативном порядке рассмотрела поправки в региональный кодекс об административной ответственности. Как сообщает ИА «Высота 102», депутаты одобрили увеличение штрафов за съёмку БПЛА, а также распространение информации о последствиях налётов беспилотников.

- На основании принятых изменений за нарушение требований, установленных оперативным штабом Волгоградской области в целях защиты и обеспечения безопасности населения, размер административного штрафа для граждан составит от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц – от 300 тысяч до 1 млн рублей, - рассказали журналистам в пресс-службе парламента.

Отметим, ранее ужесточение мер ответственности за соответствующие проступки одобрил оперативный штаб Волгоградской области. Инициатива также была поддержана председателем областной думы и представителями всех парламентских фракций. При этом изначально верхняя планка штрафов за распространение чувствительной информации находилась на уровне 100 тыс. рублей, затем предполагалось поднять её до 500 тыс. рублей, однако в итоге депутаты приняли закон в ещё более жёсткой форме.