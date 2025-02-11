Депутаты облдумы предложили увеличить штрафы за съемку БПЛА до полумиллиона рублей

Группа депутатов Волгоградской области выступила с инициативой увеличения штрафов, в том числе за съемку беспилотников и их обломков. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованные на сайте документы, среди авторов законопроекта – депутаты Самвел Аветисян, Татьяна Распутина, спикер облдумы Александр Блошкин, а также руководители партийных фракций в регпарламенте: Тамара Головачева, Дмитрий Калашников, Евгений Кареликов, Алексей Логинов и Михаил Струк.

Как следует из пояснительной записки, народные избранники предлагают внести изменения в статью 13.28 Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, предполагающие увеличение штрафных санкций за правонарушения, предусмотренные этой статьей, введенные осенью прошлого года по инициативе прокуратуры. Тогда, напомним, надзорный орган предложил областной думе установить ответственность за нарушения при реализации мер, предусмотренных Указом Президента от 19 октября 2022 года, согласно которому в регионе был введен режим повышенной готовности.

После одобрения депутатами данной меры оперативный штаб Волгоградской области определил круг запретов на съемку применения и последствий применения БПЛА и работы ПВО, места нахождения и падения дронов, мест расположения военных и правоохранительных органов, а также мест расположения объектов военной и критической инфраструктуры. Такие фото и видео запрещено публиковать и распространять в СМИ и в интернете, причем и на территории других субъектов. Соответствующие меры прописаны в постановлении.

Постановлением были определены размеры штрафных санкций. Так, нарушение данных запретов влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до 3 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на юридических лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей.

За повторное нарушение с момента вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу и до истечения одного года со дня окончания его исполнения грозят штрафы для граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей; для должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Однако инициативные депутаты посчитали, что увеличение штрафов необходимо для «обеспечения безопасности жителей и объектов социальной инфраструктуры с целью усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности». Авторы законопроекта не стали «мелочиться» и подняли максимальную планку в пять раз.

Так, они хотят оставить штрафы для граждан на том же уровне – от 3 до 5 тысяч рублей, а вот ответственность для должностных и юридических лиц ужесточить. В частности, штрафы должностным лицам предлагается увеличить от 30 до 50 тысяч, а юридическим – от 300 до 500 тысяч.

При этом депутаты предлагают также признать утратившей силу часть статьи регионального кодекса, предусматривающую административную ответственность за повторное совершение правонарушения. Они объяснили это тем, что диапазон между минимальным и максимальным пределами административного наказания позволит учесть степень вреда, причиненного в каждом конкретном случае, в том числе – и повторность его совершения.

Законопроект будет рассмотрен уже на ближайшем заседании регпарламента.