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В Волгограде вступили в силу штрафы за видео и фото с мест атаки БПЛА

Главное 06.02.2025 11:31
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06.02.2025 11:31


В Волгограде и области 6 февраля вступили в силу штрафы за распространение фотографий и видеороликов с запечатленными на них атаками БПЛА, а также последствиями таких атак. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгоградской области. 

Напомним, что по решению Оперативного штаба, в состав которого входят представители всех силовых ведомств, надзорных органов и органов исполнительной власти, в Волгоградской области ужесточается административная ответственность за распространение в СМИ и социальных медиа информации, которая может угрожать безопасности жителей региона, а также стратегической инфраструктуре и силам Минобороны РФ. Подробно об этом ИА «Высота 102» сообщало в специальном материале. 

В соответствии со статьей 13.28 Кодекса Волгоградской области об  административной  ответственности пойманные на распространении запрещенной информации нарушители будут наказываться штрафами в размере до 100 тысяч рублей.

Как сообщает ИА «Высота 102», в работе по пресечению распространения запрещенной информации будут задействованы ГУ МВД России по Волгоградской области, управление Роскомнадзора, УФСБ России по Волгоградской области и другие силовые ведомства. 

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