Экономика

В Волгоградской области 57 тыс. га отведут под выращивание овощей

Экономика 12.02.2025 20:29
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12.02.2025 20:29


Волгоградской области аграрии планируют в 2025 году существенно нарастить производство овощей, картофеля и бахчевых. Как сообщает ИА «Высота 102», для этого под соответствующие культуры будет отведено 57 тыс. га посевных площадей. Освоение дополнительных земель поможет коллективным хозяйствам нарастить сбор продукции до 1,1 млн тонн.

Отметим, Волгоградская область занимает 3 место среди субъектов РФ по валовому сбору овощей. При этом, по данным Волгоградстата, в 2024 году под выращивание картофеля и овощей открытого грунта было отведено всего 37,1 тыс. га.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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