Убийцу двух таксистов в центре Волгограда спустя 31 год отправили за решетку

К 11 годам в колонии строгого режима сегодня, 11 февраля, приговорили 60-летнего мужчину, который в 1993 году убил двух таксистов. По информации СУ СК России по Волгоградской области, собранные следствием доказательства суд признал достаточными для вынесения приговора по п. «а» ст. 102 УК РФ (в редакции УК РСФСР) - умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» мотивами убийства стали 31 год назад совершенно рядовые ситуации. В первом случае волгоградец расправился с водителем из-за слишком высокой стоимости поездки, во втором – из-за отказа водителя везти его по указанному адресу. В обоих случаях мужчины были убиты выстрелами в голову.

– Тело одного потерпевшего было обнаружено недалеко от центрального стадиона Волгограда, второго злоумышленник спрятал в лесопосадке частного сектора по улице Хиросимы, – напоминают в СУ СК России по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что на след фигуранта удалось выйти летом прошлого года по отпечаткам его пальцев, обнаруженных еще в 1993-м в автомобиле одного из потерпевших. В частности, с использованием базы данных автоматизированной дактилоскопической системы эксперты ЭКЦ ГУ МВД России по Волгоградской области специалисты выявили совпадение оттиска пальца, изъятого на местах преступлений, с личностью фигуранта. После этого полицейские установили его местонахождение.