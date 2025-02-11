Федеральные новости

В Госдуме приняли закон о защите граждан от мошеннических кредитов

Федеральные новости 11.02.2025 16:45
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11.02.2025 16:45

Сегодня, 11 февраля, в России был принят закон, защищающий граждан от кредитов, навязанных мошенниками. Теперь при оформлении кредитов для россиян будет введен «период охлаждения» в зависимости от суммы займа, передает V102.RU со ссылкой на председателя Госдумы Вячеслава Володина. 

Так, для сумм от 50 до 200 тысяч рублей будет введен данный период 4 часа, а для сумм выше 200 тысяч – 48 часов. В данные временные отрезки операция будет приостановлена. 

В это время кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны осуществлять проверку на предмет мошенничества при проведении операции или транзакции. Если данные процедуры организациями не будут соблюдены, тогда заемщик будет освобожден от взыскания по кредитному договору. Также по данному факту автоматически будет возбуждено уголовное дело.

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