Происшествия

«Стафф до последнего думал, что с ним просто играют»: волгоградцы засняли избиение собаки во дворе МКД

Происшествия 28.06.2025 15:53
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28.06.2025 15:53


28 июня волгоградцы обсуждают видеозапись, опубликованную в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах запечатлено, как мужчина, прогуливаясь во дворе МКД вместе с несовершеннолетней девочкой, неожиданно начинает избивать собаку ногами, сопровождая свои действия нецензурной бранью.



- На глазах у маленькой девочки неизвестный подверг животное чудовищной расправе — бил его кулаками и ногами в живот, цинично оправдывая свои действия «воспитанием», — сообщают очевидцы.

Жителей областного центра возмутил как сам факт избиения животного, так и то, что мужчина распускает руки при ребёнке. В комментариях волгоградцы обращают внимание, что, судя по видео, питомец до последнего думал, что хозяин с ним просто играет, и даже не пытался ответить на агрессию владельца.

Отметим, установить точно место видеосъёмки невозможно. На кадрах отсутствует привязка к конкретным ориентирам, и даже сами авторы постов в соцсетях не упоминают ни улицу, ни район, где могли развиваться события.

Фото и виде: Новости Волгограда и области / t.me

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