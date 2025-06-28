



28 июня волгоградцы обсуждают видеозапись, опубликованную в одном из местных Telegram-каналов. На кадрах запечатлено, как мужчина, прогуливаясь во дворе МКД вместе с несовершеннолетней девочкой, неожиданно начинает избивать собаку ногами, сопровождая свои действия нецензурной бранью.







- На глазах у маленькой девочки неизвестный подверг животное чудовищной расправе — бил его кулаками и ногами в живот, цинично оправдывая свои действия «воспитанием», — сообщают очевидцы.

Жителей областного центра возмутил как сам факт избиения животного, так и то, что мужчина распускает руки при ребёнке. В комментариях волгоградцы обращают внимание, что, судя по видео, питомец до последнего думал, что хозяин с ним просто играет, и даже не пытался ответить на агрессию владельца.

Отметим, установить точно место видеосъёмки невозможно. На кадрах отсутствует привязка к конкретным ориентирам, и даже сами авторы постов в соцсетях не упоминают ни улицу, ни район, где могли развиваться события.

Фото и виде: Новости Волгограда и области / t.me