План «ковер» ввели в аэропорту Волгограда





Ночью, 29 июня, в аэропорту Волгограда введен план «Ковер». Как сообщает V102.RU со ссылкой на Telegram-канал официального представителя Росавиации, ограничения были введены в 01:00.

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города-героя были введены для обеспечения безопасности полетов, отмечается в сообщении ведомства.

Как следует из информации на электронном табло, в настоящее время задерживается на вылет по два рейса в Калининград и Москву, и один в Анталию . Также нарушено расписание прилета самолета из Москвы.