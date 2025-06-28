



В Волгограде на площадке ЦПКиО продолжается монтаж аттракциона «Русские горки». На днях специалисты завершили сборку двух «мёртвых» петель. Каждая весом по 40 тонн. Параллельно монтируется основание будущей трассы.

- Протяжённость «Русских горок» составит порядка 700 метров и будет включать в себя крутые повороты и две «мёртвые» петли, высота каждой 22 метра. Петли в виде гигантских колец собраны и в ближайшее время будут подняты в воздух и установлены на мощные опорные колонны, - уточнили в пресс-службе парка.

Держаться вся конструкция будет на нескольких десятках опор. Пиковая высота аттракциона – 34 метра. Как утверждают создатели, отсюда будут открываться завораживающие виды на областной центр. Посадочные модули смогут вместить группу до 24 человек и будут развивать скорость до 80 км/ч.

Фото: пресс-служба ЦПКиО