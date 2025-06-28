



В Городищенском районе Волгоградской области инспекторы ГАИ вычислили 21-летнего мужчину, перевозившего наркотики. Молодой человек находился в такси и во время проверки документов на посту вызвал подозрение правоохранителей.







- В результате в кармане брюк фигуранта был обнаружен пакет с кристаллическим веществом серо-коричневого цвета. Экспертиза, проведённая специалистами экспертно-криминалистического центра, показала, что изъятое является наркотическим средством – метилэфедроном, - рассказали журналистам в региональном главке МВД.

Отметим, по факту перевозки наркотиков организована проверка. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области