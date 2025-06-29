Происшествия

«Сирены, мигалки, дым какой-то»: очевидцы сообщили о происшествии на железной дороге под Волгоградом

Происшествия 29.06.2025 07:45
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29.06.2025 07:45


Жители Волгоградской области сообщают о происшествии на железной дороге, случившемся в ночь на 29 июня. По словам очевидцев, проезжая Городищенский район, они заметили скопление спецмашин и густой дым. Кадрами с места волгоградцы поделились в социальных сетях.

– У Самофаловки, где ж/д подстанция, что-то горело. Ночью трудно что-то разглядеть, но заметили расчеты МЧС и полиции, выли сирены, – сообщают водители, проезжавшие через Городищенский район минувшей ночью.



ИА «Высота 102» удалось выяснить, что в ночь на 29 июня на подстанции «Котлубань» произошло возгорание, которое было успешно ликвидировано средствами МЧС. Пострадавших в результате инцидента нет, однако он сказался на движении транспорта. 

–29 июня в 2-30 ч. в связи с технической неисправностью, послужившей причиной возгорания масляного трехфазного трансформатора на тяговой подстанции «Котлубань» Волгоградской дистанции энергосбережения филиала «Трансэнерго» ОАО «РЖД» произошел сбой в движении железнодорожных составов в Городищенском районе, движение на участке «Волгоград-Колоцкий» временно ограничено, – прокомментировали в транспортной компании. 

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