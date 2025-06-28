



В Среднеахтубинском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП. Во второй половине дня на 744-м километре трассы «Самара-Энгельс-Пугачевск-Волгоград» столкнулись два легковых автомобиля.







- Около 15:30 на автодороге «Самара-Энгельс-Пугачевск-Волгоград» водитель автомобиля Lada Vesta, двигающегося из Волжского в направлении Быковского района, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с автомобилем Skoda Yeti, - рассказали журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным с места аварии кадрам, в последний момент оба водителя попытались избежать столкновения, однако одновременно выехали на другую полосу. Обе машины в лобовом столкновении получили серьёзные повреждения. Один из автомобилей выбросило на обочину.

Пассажирка иномарки и водитель «Лады» скончались на месте. Водитель Skoda был госпитализирован в больницу.

Отметим, по факту произошедшего правоохранителями организована проверка. Движение по трассе осуществляется в штатном режиме.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области