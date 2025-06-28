



В хуторе Альсяпинском Новоаннинского района Волгоградской области местные жители бьют тревогу. По их информации, один из фермеров постепенно уничтожает сельский погост, превратив огороженную территорию в вольер для выпаса стада коров. Животные полностью уничтожили или существенно повредили значительную часть захоронений. Последствия происходящего одна из хуторянок засняла на видео.





- Вы гляньте, что творится? Беспредел. Полнейший беспредел. Должно же быть что-то святое? На кладбище специально загоняют коров для выпаса. Всё истоптано. Повсюду экскременты животных. Всё обосрали. Мы столько сил каждый год тратим на поддержание могилок в порядке. Положили плитку, высадили цветы, а теперь всё уничтожено. Даже столики и кресты повалили, - сетует волгоградка.

Местные жители уверены, что животные не случайно попадают на закрытую территорию во время свободного выпаса, а их сюда специально загоняет хозяин. Для этого в нужное время коров запускают на территорию через ворота.

- Сергей Иванович, неужели нельзя ничего сделать - задаёт на видео вопрос главе Галушкинского сельского поселения местная жительница.

Редакция пыталась связаться с руководителем, но дозвониться до сельской администрации не получилось.

Отметим, пока призывы решить проблему не обратили на себя внимание местных чиновников, хуторяне вынуждены ежедневно приходить на кладбище, отпугивая от могил стадо животных.

Фото и видео: Новоаннинский сегодня / t.me